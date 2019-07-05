Искавшие драгоценности шахтеры нашли останки морского монстра

Шахтеры в канадской провинции Альберта во время поиска драгоценного камня аммолита обнаружили окаменелые останки древнего морского хищника. Об этом сообщает LiveScience.

Выяснилось, что скелет принадлежит морскому хищнику мозазавру. По мнению палеонтологов, он относится к роду Tylosaurus и обитал около 70 миллионов лет назад, когда Альберта находилась под водой Западного внутреннего моря. Обычно шахтеры раскапывают один-два окаменелых останка морских рептилий в год, однако не каждый день находка представляет из себя целый скелет.

Пока не ясно, будет ли найденный скелет выставлен на обозрение или же с ним будут работать ученые.

Мозазавры были крупными существами, они достигали семи метров в длину. Питались аммонитами, рыбой и даже своими сородичами. Ученые считают, что мозазавры исчезли в результате массового вымирания, одновременно с динозаврами и птерозаврами.

В апреле в США было обнаружено крупное скопление останков животных, погибших после падения на Землю астероида. Среди окаменелостей нашли части рыб, аммонитов, млекопитающих, водных динозавров, сухопутного трицератопса и других существ.

Весной прошлого года международная группа палеонтологов обнаружила челюстную кость древней морской рептилии, возраст которой достигает 205 миллионов лет. Фрагмент скелета принадлежит гигантскому ихтиозавру длиной 26 метров, что сравнимо со средними размерами синего кита.

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