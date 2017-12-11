Палеонтологи нашли «Дарта Вейдера»

Палеонтологи из Музея естественной истории и науки в Нью-Мексико и Денверского университета в Колорадо обнаружили новый вид мечехвоста, который жил 245 миллионов лет назад. Организм был назван Vaderlimulus tricki за его схожесть с Дартом Вейдером — антагонистом киноэпопеи «Звездные войны». Об этом сообщает Fox News.

Ископаемое животное было обнаружено в Северной Америке в породах, формирование которых завершилось в триасовом периоде (251-199 миллионов лет назад). Ранее обнаруженные окаменелости мечехвостов, живших в мезозойской эре, датировались только меловым периодом (145-66 миллионов лет назад). Однако известны и другие, более древние, экземпляры, возраст которых достигает 470 миллионов лет.

Длина мечехвоста равна 10 сантиметрам. По словам палеонтологов, причудливая форма тела указывает на то, что животное принадлежит вымершему семейству Austrolimulidae. Возможно, анатомическое особенности появились благодаря перемене местообитания мечехвостов, которые перешли из морской воды в пресноводные водоемы.