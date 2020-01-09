Зафиксировано сверхсветовое движение

Астрономы зафиксировали поток вещества в галактике M87, который перемещается с кажущейся скоростью, превышающей скорость света. Материя истекает из окрестностей сверхмассивной черной дыры Поэхи в центре галактики. Об открытии сообщает издание Science Alert.

Ученые наблюдали за релятивистской струей в течение нескольких лет в оптическом, радиоволновом и рентгеновском спектрах. С помощью рентгеновского космического телескопа Chandra удалось установить, что реальная скорость струи составляет более 99 процентов от скорости света. По словам ученых, это первый раз, когда удалось установить значение экстремальной скорости потока в данной области спектра.

Струи порождаются сверхмассивной черной дырой, которая активно поглощает материал. Только небольшая часть вещества попадает внутрь, а остальное выбрасывается обратно в космос в виде тонких, узконаправленных пучков — джетов. Джеты неоднородны и имеют узлы, движение которых можно отследить.

Исследователи изучили два узла, находящихся на расстоянии около 900 и 2500 световых лет от Поэхи. Их кажущиеся скорости оказались больше скорости света в 6,3 и 2,4 раза соответственно. Такие значения объясняются оптической иллюзией, поскольку струи движутся близко к углу зрения земного наблюдателя. В реальности ничто не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света.

10 апреля 2019 года ученые Европейской южной обсерватории представили изображение «тени» черной дыры Поэхи — темной области на фоне излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в галактике на расстоянии 53 миллиона световых лет от Земли.

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