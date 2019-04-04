В небе над Апатитами разглядели розовое облако Сальвадора Дали

Жители Апатитов Мурманской области сфотографировали в небе над городом розовое облако причудливой формы и принялись гадать, на кого или что оно похоже. «Комсомольская правда» сделала подборку из коллажей с облаком.

Издание пишет, что некоторым горожанам облако показалось похожим на голову с картины «Сон» Сальвадора Дали. Другие увидели в воздухе львенка из диснеевского мультфильма «Король Лев», третьи — лицо инопланетянина из одноименного фильма, четвертые — человеческий эмбрион.

«Комсомольская правда» отмечает, что упомянутое облако появилось над Апатитами 31 марта, на следующий день аналогичные лентикулярные облака заметили над Хибинами.

Ранее над Апатитами наблюдалось редкое природное явление — световые столбы. Их запечатлел местный фотограф на фоне ЛЭП и дорожных трасс.

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