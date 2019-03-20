Россияне разглядели «черную дыру» в небе

Северяне стали свидетелями появления лентикулярного облака в ночном небе над Хибинами на Кольском полуострове и приняли его за черную дыру. Очевидцы сняли природное явление и опубликовали во «ВКонтакте».

Облако закрывало Луну в течение 15 минут. Cпутник Земли подсвечивал его, поэтому казалось, что в атмосфере образовалась брешь.

Лентикулярные облака образуются с подветренной стороны возвышенностей при усилении ветра на высоте. Они почти неподвижны и по форме похожи на линзу.

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