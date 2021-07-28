Блогер раскрыл тайну попкорна в кинотеатрах и удивил пользователей

Блогер под ником @thatcoolguy.25597 раскрыл тайну, связанную с размером ведер, в которых в кинотеатрах продают попкорн, и удивил пользователей сети. Ролик опубликован в TikTok.

Мужчина объяснил, как покупателей обманывают с помощью шуточной сценки. В ней покупатель сперва попросил маленький попкорн, а затем передумал и попросил дать ему средний. Тогда продавец просто пересыпал содержимое из пакета ведерка. Вес товара не изменился, однако стоимость выросла более чем на доллар.

Ролик тиктокера набрал более восьми миллионов просмотров. В комментариях многих возмутило то, что продавцы попкорна обманывают клиентов.

«Средний объем — всегда афера», — написала юзер под ником lizaabbbeth_. Другой пользователь добавил: «Кажется, это незаконно. Если я плачу за больший размер, то должен получить больший размер». Многие юзеры признались, что всегда покупают самый большой объем попкорна, потому что так им удается избежать обмана.

Ранее другая тиктокерша раскрыла простой способ очистить блендер от загрязнений и удивила пользователей сети.