Мужчина показал способ сделать кондиционер из подручных средств

Мужчина сделал кондиционер из подручных средств и поделился результатом. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогер Сэм Саутхолл (Sam Southall) объяснил, что в первую очередь необходимо закрыть все окна и двери в комнате, чтобы в помещении не было сквозняка. Поле этого он порекомендовал выбрать холодный предмет, например, замороженную бутылку с простой водой. Затем Саутхолл включил вентилятор и поставил позади него бутылку. Таким образом поток воздуха, затягивающийся в вентилятор, охлаждался при соприкосновении с заледенелой бутылкой.

Ролик стал вирусным и набрал один миллион просмотров и 59 тысяч лайков. Пользователи сети поблагодарили Саутхолла за лайфхак. «Спасибо тебе! Этот способ действительно работает», «Ты просто гений», «Как я раньше до этого не додумалась?», «Где ты был в начале лета?», «Я попробовал, это реально работает», — писали они.

Ранее в июле мальчики пришли в школу в юбках из-за запрета носить шорты в жару. Инцидент произошел в средней школе Полтэйр (Poltair) в Сент-Остелле, Корнуолл. 15-летний ученик Адриан Копп (Adrian Copp) вместе с друзьями Коннором Хамфрисом (Connor Humphries) и Скоттом Пенманом (Scott Penman) сменили свои школьные брюки на черные плиссированные юбки длиной чуть выше колена, чтобы выступить против политики дресс-кода. Отмечается, что для этого подростки предварительно спросили разрешения у родителей.