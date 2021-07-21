Женщины раскрыли способы не потеть в области декольте

Анонимные женщины раскрыли способы избежать чрезмерной потливости в области декольте. Соответствующий пост появился в закрытом Facebook-сообществе Family lowdown tips & ideas («Семейные советы и идеи»).

Одна из пользовательниц сети порекомендовала подкладывать под грудь ежедневные прокладки. По ее словам, нужно приклеить их липкой частью к внутренним сторонам чашек бюстгальтера. Таким образом они будут впитывать пот, и на одежде не будут появляться следы влаги.

Еще одна юзерша посоветовала использовать носки. «Просто положите пару ненужных носков в бюстгальтер, и вы удивитесь, как хорошо они работают! Я меняю их каждые четыре часа в зависимости от того, как много пота они впитали», — поделилась она.

Помимо этого, еще одна женщина заверила, что избавиться от пота в зоне декольте помогают роликовые антиперспиранты. Однако она предупредила, что не стоит наносить их напрямую на кожу, чтобы избежать переноса микробов из подмышек. Вместо этого она порекомендовала выливать средство на чистую руку и наносить на тело пальцами.

Подписчицы сообщества поблагодарили девушек за советы в комментариях под постом. «Я постоянно страдаю от пота в зоне декольте. Спасибо вам большое за рекомендации! Я обязательно попробую эти способы», «Я рада, что не одна страдаю от этой проблемы», «Большое вам спасибо, что помогли справиться с потом!» — писали они.

Ранее в июле эксперты раскрыли способы сохранить макияж в жару. По словам соведущей подкаста о красоте Life & Lipstick («Жизнь и помада») Лизы Поттер-Диксон (Lisa Potter-Dixon), в первую очередь нужно правильно подготовить кожу. Эксперт порекомендовала начинать макияж с нескольких капель увлажняющего крема. Он поможет косметике дольше сохраниться и лучше выглядеть на коже.