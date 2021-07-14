Блогерша попыталась избавиться от потливости и умерла на операционном столе

Мексиканская фитнес-блогерша Одалис Сантос Мена (Odalis Santos Mena), жаловавшаяся на постоянно потеющие подмышки, умерла во время пластической операции, передает The Sun.

23-летняя девушка страдала от гипергидроза и согласилась на лечение чрезмерной потливости в клинике Skin Piel в мексиканском городе Гвадалахара. Врачи оказали ей услугу под названием Mira Dry. Во время операции у Мена остановилось сердце. Медики попытались спасти ее, сделав искусственное дыхание, но пациентка скончалась на операционном столе 7 июля.

Согласно сайту медицинской организации, во время процедуры с помощью «тепловой энергии» удаляются потовые железы. После восстановления пациент навсегда избавится от запаха пота и волос в подмышках.

Блогерша, имеющая 146 тысяч подписчиков в Instagram, всячески продвигала услугу в соцсетях и рассказывала о подготовке к хирургическому вмешательству.

Полиция начала расследование инцидента. После проверки выяснилось, что клиника не имеет лицензии, а наркоз блогерше вводил сотрудник, который никогда не учился на анестезиолога. По одной из версий, причиной смерти могла стать комбинация анестезии и стероидных препаратов, которые принимала женщина.

Одалис Сантос Мена прославилась своими обучающими видео и советами по здоровому образу жизни. Девушка завоевала титул Miss y Mr. Hercules в 2019 году, а также выиграла конкурс Wellness Fitness незадолго до своей смерти. Мена училась на консультанта по питанию и встречалась с личным тренером и диетологом Виктором Гомесом Каррено.