Полная блогерша рассмешила фанатов пародией на снимок Эмили Ратаковски в бикини

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской супермодели и предпринимательницы Эмили Ратаковски. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Ратаковски запечатлена в бикини, состоящем из верха с леопардовым принтом и низа синего цвета в белый горох. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и крупные серьги-кольца. Звезда позировала на пляже, стоя на двухколесном скутере Segway.

Барбер, в свою очередь, также сфотографировалась в раздельном купальном костюме, состоящем из светлого верха и черного низа. Блогерша также надела очки и браслеты. Помимо этого, австралийка повторила позу манекенщицы, однако вместо скутера она встала в корзину на колесах. «Занимаюсь всем этим дерьмом, пока твой муж ищет место на парковке», — подписала она пост.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Это самое смешное фото, которое я когда-либо видела!», «Мне вдвойне смешно от того, что она заблокировала тебя в соцсетях!», «Как всегда на высоте!», «Селеста, ты лучшая!», «Ты самая смешная женщина на планете!» — писали они.

В июне Селеста Барбер повторила видео пуэрториканской модели Джоан Смоллс (Joan Smalls) в откровенном образе. На оригинальных кадрах 32-летняя знаменитость позирует в бежево-коричневом бикини с геометрическим принтом. Ее образ дополняют желтые резиновые перчатки и средство для очистки стекол в руках. Барбер, в свою очередь, также снялась в купальнике, состоящем из черного топа и плавок в вертикальную полоску.