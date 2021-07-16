Эксперты раскрыли способы сохранить макияж в жару

Визажисты популярных косметических марок раскрыли способы сделать макияж стойким в жаркую погоду. Их слова приводит Independent.

По словам соведущей подкаста о красоте Life & Lipstick («Жизнь и помада») Лизы Поттер-Диксон (Lisa Potter-Dixon), в первую очередь нужно правильно подготовить кожу. Эксперт порекомендовала начинать макияж с нескольких капель увлажняющего крема. Он поможет косметике сохраниться на длительный срок и лучше выглядеть на коже. После этого стоит нанести легкий тональный крем с матирующим эффектом, чтобы избежать чрезмерного жирного блеска.

Ведущий визажист бренда Nars Рэйчел Харди (Rachel Hardie) поделилась своей любимой техникой подготовки кожи к летнему макияжу Multi-prime. Данный метод включает в себя наслоение двух основ под тональный крем: первая должна быть с эффектом сужения пор, а вторая — с дополнительным свечением.

После нанесения основы старший стилист марки Mac Рэйчел О'Доннелл (Rachel O’Donnell) посоветовала использовать водостойкий тональный крем и средство с SPF для защиты от ультрафиолетовых лучей. Помимо этого, стоит приобрести водостойкие средства для ресниц, губ и бровей. Также эксперт призвала отказаться от рассыпчатых продуктов, таких как пудра и румяна, и начать использовать кремовые текстуры, поскольку они не будут оставлять следы в виде подтеков и полос из-за пота.

Завершать летний макияж Поттер-Диксон призвала фиксирующим спреем. «Просто распылите средство на лицо после того, как закончите краситься. Такие продукты не только закрепляют косметику на лице, но и увлажняют и питают вашу кожу. Это идеальное средство для жаркой погоды», — подчеркнула она.

В апреле визажисты показали простые трюки, чтобы «выглядеть на 10 лет моложе». Чтобы кожа лица визуально казалась более подтянутой, рекомендуется наносить консилер по диагонали на внешние углы глаз, рта, а также вдоль скул. Уточняется, что с возрастом кожа в этих зонах начинает провисать, а этот трюк создает иллюзию подтяжки.