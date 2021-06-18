Кислотный макияж из 2000-х вновь вернулся в моду

Макияж в неоновых оттенках, который был популярен в 2000-х годах, вновь вернулся в моду и стал трендом среди знаменитостей. На фото, которые они разместили в соцсетях, обратили внимание в Independent.

По информации издания, кислотные цвета в мейкапе пришли на смену нюдовым оттенкам. Сообщается, что в настоящий момент звезды используют яркие помады, подводки, блестки и тени для век. Отмечается, что особенно часто для создания модного образа визажисты рисуют цветные стрелки разной толщины и формы.

Согласно материалу, фотографиями с броским макияжем поделились известные личности, такие как супермодель Белла Хадид, актриса Барби Феррейра (Barbie Ferreira), продюсер Кристен Колеман (Kirsten Coleman), а также блогерша Микаэла Веррельен (Micaela Verrelien), манекенщица Сонхи Чан (Sunghee Jang) и другие.

Так, например, Хадид сделала селфи, показав подписчикам оранжевые стрелки, а Феррейра — аналогичный макияж в голубых оттенках. Колеман, в свою очередь, засняла собственное веко, на которое нанесены салатовые тени и блестки. При этом Чан вместо яркого мейкапа глаз отдала предпочтение помаде цвета фуксии.

В июне стало известно, что детский макияж стал трендом в Китае из-за желания родителей прославиться. По данным ретейлера Kaola, продажи косметики для детей выросли на 1200 процентов в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ученый Чу Чжаохуэй (Chu Zhaohui) считает, что популярность мейкапа среди младшего поколения обусловлена желанием родителей сделать своих детей знаменитыми.