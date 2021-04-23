Эксперт раскрыла секрет сохранения макияжа под защитной маской

Эксперт раскрыла секрет, который поможет сохранить макияж во время ношения защитной маски на лице. Соответствующий материал публикует Mirror.

Визажист британской компании FalseEyelashes Шафран Хьюз (Saffron Hughes) рассказала, что важно правильно нанести помаду, поскольку именно она имеет свойство размазываться под маской. Так, после нанесения продукта на губы, следует медленно вбить пигмент подушечками пальцев.

«Это создаст более тонкий слой, который не позволит излишкам отпечатываться на маске», — пояснила специалистка и добавила, что спустя пять минут рекомендуется присыпать помаду пудрой, чтобы закрепить цвет.

Другим эффективным способом сохранения макияжа губ под маской является техника нанесения помады вместе с увлажняющим бальзамом. Отмечается, что сперва необходимо накрасить губы тонким слоем бальзама, затем с помощью пальца нанести на них сильно пигментированную помаду, распределяя ее от центра губ к краям.

«Бальзам помогает помаде впитаться. Избегайте нанесения средства на уголки губ, так как это может привести к образованию пятен и растеканию помады. Чтобы убрать излишки, можно аккуратно зажать салфетку между губами», — заключила Хьюз.

В ноябре прошлого года стало известно, что россиянки начали сильнее красить глаза из-за защитных масок на нижней части лица. В октябре продажи туши и щипцов для ресниц выросли на 108 и 565 процентов соответственно по сравнению с тем же месяцем в 2019-м. Также женщины начали чаще покупать тени для век и воск для бровей.