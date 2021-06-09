Детский макияж стал трендом в Китае из-за желания родителей прославиться

Детский макияж обрел широкую популярность в Китае из-за стремления родителей прославиться в социальных сетях. Соответствующую информацию публикует Associated Press.

Согласно материалу, тренд на детский макияж начал распространяться еще в 2020 году. Так, по данным ретейлера импортных товаров Kaola, продажи косметики для детей выросли на 1200 процентов в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Научный сотрудник Национального института педагогических наук Чу Чжаохуэй (Chu Zhaohui) считает, что популярность мейкапа среди младшего поколения обусловлена желанием родителей сделать своих детей знаменитыми. «В эпоху развития соцсетей немало людей обрели известность благодаря прямым эфирам. Многие родители хотят добиться успеха в интернете таким же образом, поэтому наряжают и красят своих детей», — пояснил эксперт.

Помимо этого, Чжаохуэй связывает увеличение потребления детской косметики с ростом числа представителей среднего класса в Китае. По его мнению, такие семьи вкладывают больше средств во внеклассные занятия ребенка, такие как пение или танцы, которые подразумевают частые выступления с нанесением яркого макияжа. По этой причине на видеохостингах появляется все больше роликов, в которых малолетние дети дают рекомендации подписчикам о нанесении мейкапа.

В то же время жительница Пекина Лю Сяоюнь (Liu Xiaoyun) заявила, что не запрещала своим дочерям пользоваться косметикой, потому что не хотела ограничивать их любознательность. При этом женщина выражает беспокойство о том, что ее девятилетняя и четырехлетняя дочери пристрастятся к макияжу.

Вдобавок многие матери опасаются за здоровье своих детей из-за качества ингредиентов, которые используются при производстве косметики. Так, например, китаянка Янг (Yang) обратила внимание на то, что на модных показах визажисты красят детей средствами, предназначенными для взрослых. «Я знаю, что это плохо, но у меня нет выбора», — пожаловалась она.

Дерматолог Лу Яо (Lu Yao), в свою очередь, рассказала журналистам, что в начале июня к ней на лечение поступили малолетние пациенты, у которых была диагностирована аллергическая реакция на макияж, который визажисты нанесли им во время празднования Дня защиты детей. Врач подчеркнула, что дети более восприимчивы к вредным ингредиентам косметических продуктов.

В марте 2019 года стало известно, что популярная детская косметика оказалась опасной для здоровья. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проверило косметику марки Claire’s и выяснила, что в ее составе содержится асбест.