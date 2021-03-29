Мать нарастила ногти младенцу ради рекламы и была обругана в сети

Мать нарастила ногти своему ребенку ради рекламы косметических услуг и столкнулась с критикой в сети. На соответствующие снимки обратили внимание в The Sun.

По информации издания, героиня материала (ее имя не раскрывается) опубликовала в соцсетях несколько рекламных фотографий, на которых запечатлены руки младенца с длинным ногтями с острой формой. «Я могу привести в порядок руки и вашего ребенка. Напишите мне в личные сообщения для более подробной информации. Низкие цены», — подписала она пост.

Пользователи обругали объявление женщины и принялись критиковать ее в комментариях. «Детские ногти и так достаточно острые, я не могу себе представить, чтобы моя дочь выглядела подобным образом», «Вы должны держать ногти вашего ребенка коротко подстриженными, чтобы они не поранились. Это чертовски паршиво и глупо», «Что не так с этим миром», — высказывались юзеры.

В феврале девушка раскрыла секрет идеального маникюра в домашних условиях. Австралийка Хлои Морелло (Chloe Morello) поделилась лайфхаком, с помощью которого пользователи смогут сделать дизайн на ногтях, не обращаясь к мастеру в салон красоты. По ее словам, для способа понадобятся бесцветный и яркий лаки, а также ацетон и маленькая кисть.