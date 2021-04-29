Визажисты показали простые трюки «выглядеть на 10 лет моложе»

Специалисты продемонстрировали простые способы нанесения косметики, которые помогут «выглядеть на десять лет моложе». Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, для того, чтобы кожа лица визуально казалась более подтянутой, рекомендуется наносить консилер по диагонали на внешние углы глаз, рта, а также вдоль скул. Уточняется, что с возрастом кожа в этих зонах начинает провисать, а этот трюк создает иллюзию подтяжки.

Помимо этого, эксперты советуют делать акцент на глазах. Как объяснила менеджер косметического бренда Mac Cosmetics Шаррин Хинчклифф (Sharryn Hinchcliffe), со временем ресницы начинают седеть, поскольку волосяные фолликулы производят меньше меланина. «Используйте водостойкую подводку, чтобы подчеркнуть верхний ресничный край. К внешним уголкам глаз обязательно приподнимайте стрелку, чтобы создать иллюзию подтянутых век. Также не забывайте подкручивать и прокрашивать ресницы», — посоветовала она.

Хинчклифф добавила, что с возрастом губы также могут потерять объем и выглядеть обезвоженными и «сдутыми». Чтобы визуально их увеличить, нужно полностью покрыть их помадой светлого оттенка, а затем более темным карандашом нарисовать по три вертикальные полоски в середине верхней и нижней губы и растушевать их. После этого можно нанести светоотражающий блеск, благодаря которому губы будут выглядеть еще крупнее.

В феврале женщина изменила лицо как Деми Мур и помолодела «на 10 лет за 10 минут». Так, 51-летняя писательница из английского города Рединг Ванесса Холберн (Vanessa Holburn) приобрела специальные прозрачные пластыри для подтяжки кожи, а также пригласила к себе профессионального визажиста. После того, как пластыри были установлены, визажистка нанесла на изменившееся лицо Холберн легкий контурирующий макияж, в результате чего женщина стала выглядеть гораздо моложе. «Техника Деми, безусловно, работает», — заключила писательница.