Россиянин «помолодел на 20 лет» после окрашивания волос и прославился

Россиянин «помолодел на 20 лет» после того, как покрасил свои седые волосы и прославился в социальных сетях. Ролик появился в TikTok-аккаунте его жены.

Жительница Санкт-Петербурга, косметолог Мария Дюмина, опубликовала видео, на котором показала преображение 46-летнего супруга. В ролике женщина объяснила, что познакомилась с мужчиной, когда ему было 34 года, и он в то время уже был седым.

Автор ролика захотела посмотреть, как выглядел ее муж с темными волосами, и попросила его покраситься. На размещенных кадрах мужчина заходит в салон красоты и садится в кресло к мастеру. В конце Дюмина демонстрирует новый цвет волос супруга, который стал шатеном.

Публикация косметолога стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров. Пользователей удивил внешний вид мужчины. По мнению комментаторов, он помолодел на десятки лет. «Сразу минус 30 лет, очень круто», «Как же возраст зависит от цвета волос!», «Он 20 лет скинул! Потрясающе», «Как оказывается седина много добавляет, очень круто!» — писали юзеры.

Ранее в сентябре пенсионерка стала выглядеть моложе после ретуши фото и восхитила пользователей. Австралийка опубликовала снимок, на котором совмещены реальное изображение ее бабушки и кадр, улучшенный с помощью фоторедактора. В комментариях подписчики отмечали, что пенсионерка стала выглядеть на 20 лет.