Пенсионерка «помолодела» на 40 лет после ретуши фото и удивила пользователей сети

Пожилая женщина «помолодела» как минимум на 40 лет после ретуши фотографии и удивила пользователей сети. Соответствующие снимки появились на Daily Mail.

Жительница австралийского штата Квинсленд опубликовала на Facebook коллаж, на котором совмещены реальное изображение ее бабушки и кадр, улучшенный с помощью фоторедактора. На отретушированном снимке пенсионерка запечатлена с длинными каштановыми волосами, гладкой кожей, розовыми губами и большими карими глазами.

«Моя мама занимается ретушью фотографий, и ей удалось превратить лицо моей бабушки в совершенно другого человека», — пояснила австралийка. Она добавила, что для обработки кадра ее родственница использовала только приложения на iPhone.



Фотография стала вирусной и набрала более 2,5 тысячи комментариев. Пользователи сети отмечали, что пенсионерка стала выглядеть на 20 лет. «Это уже не просто коррекция, а фотошоп… с таким же успехом вы могли бы наложить на ее лицо еще одно лицо», «Что это за приложение? Я хочу выглядеть презентабельно в Zoom», «Через 50 лет я буду так же редактировать свои снимки в Snapchat», «Это слишком мощная технология, раз она смогла внести такие радикальные изменения», — писали они.



Ранее в сентябре дочь известного английского телеведущего Эмили Кларксон рассказала об опасных последствиях массового применения фотошопа. 26-летняя британка предупредила, что «идеальные» снимки женщин могут оказать негативное влияние на детей, поскольку становятся причиной появления комплексов.