Девушка разоблачила обман «идеальной внешности» в соцсетях с помощью своих фото

Дочь известного английского телеведущего Джереми Кларксона Эмили разоблачила обман «идеальной внешности» в соцсетях с помощью сравнения собственных фотографий. Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в Instagram.



Блогерша поделилась видео, где она по очереди показывает снимки, на которые наложен фильтр, а затем кадры без какой-либо ретуши. Таким образом она продемонстрировала, как эффекты в социальных сетях меняют внешность людей до неузнаваемости.

«Кожа разглажена, черты лица выделены, глаза светлее, тона мягче. Тут наложена не просто "пара фильтров", которые можно заметить на первый взгляд», — прокомментировала пост Кларксон.

Данной публикацией звезда призвала подписчиков усомниться в «реальности», которую им преподносят другие пользователи. Она надеется, что люди перестанут сравнивать себя с другими и не будут стремиться соответствовать часто недостижимым идеалам красоты.



«Мы сравниваем себя с людьми, которых просто не существует. Я смотрю на эти отредактированные фотографии себя — и едва признаю этого человека, и все же… это я. Точнее, моя голливудская версия из какого-то приложения. Как же мне тогда быть тем человеком, которого я вижу в зеркале, если он совсем не похож на то, что я показываю в интернете?» — написала также Кларксон.



Ранее в августе фанаты не узнали Хлои Кардашьян на новом селфи из-за обильного фотошопа. 36-летняя телезвезда разместила в соцсетях фотографию с ретушью и вызвала недоумение у поклонников. По их мнению, она изменила форму лица и увеличила свои губы в фоторедакторе.