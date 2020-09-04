Модель показала иллюзию худобы в соцсетях на себе

Американская журналистка и фитнес-модель опубликовала видео, на котором она запечатлена без ретуши, и вызвала восхищение у поклонников. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Блогерша Данаи Мерсер (Danae Mercer) разместила ролик, на котором показала иллюзию худобы в соцсетях на себе. Ее запечатлели в спортивном бюстгальтере и велосипедках. Сначала она попозировала боком к камере, демонстрируя подтянутое тело и рельефный пресс. Затем модель расслабила мышцы живота, чтобы показать фанатам, как она выглядит в реальной жизни.

По ее словам, даже у стройных девушек часто вздувается живот после плотного приема пищи, поэтому этого явления не стоит стесняться. «Сегодня мой живот намного более пухлый, чем обычно, но это не значит, что я должна отказываться от еды», — добавила Мерсер в описании к посту.

Подписчики поблагодарили блогершу за ее честность в комментариях под видео, которое набрало 584 тысячи просмотров. «Спасибо большое за эти кадры! Все девушки должны знать, что им не следует отказываться от еды из-за вздутого живота», «Спасибо, Данаи! Ты выглядишь потрясающе. Твой пост — еще одно доказательство того, что Instagram — не реальная жизнь», «Обожаю тебя, твое видео — это именно то, в чем я нуждалась сегодня», — высказывались пользователи.

Ранее в июле Данаи Мерсер показала целлюлит и порадовала фанатов. На размещенном коллаже она запечатлена в купальнике на пляже. Так, на фото слева она выгибает спину и расправляет плечи, что позволяет ей скрыть жировые складки на животе. При этом на втором кадре блогерша расслабила живот, чтобы показать неровности кожи и целлюлит на бедрах.