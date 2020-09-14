Массовое применение фотошопа на женских селфи оказалось опасным

Дочь известного английского телеведущего Джереми Кларксона, блогер и писательница Эмили Кларксон, отказалась от ретуши своих снимков и рассказала об опасных последствиях массового применения фотошопа. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

26-летняя британка предупредила, что «идеальные» снимки женщин могут оказать негативное влияние на детей, поскольку становятся причиной появления комплексов. «Меня беспокоит то, что вырастет поколение девочек, у которых не будет ни единого примера, подтверждающего, что они выглядят нормально», — призналась она.

«Некоторые функции в этих приложениях кажутся безобидными до тех пор, пока дети не начинают использовать их, чтобы полностью изменить свою внешность. Есть девушки, которые просто не будут публиковать фото, если оно не прошло через ретушь и фильтры. Это довольно страшно, со временем все становится только хуже», — высказалась Кларксон.

По данным опроса Girlguiding, треть опрошенных девушек действительно не публикуют селфи в соцсетях без предварительной коррекции внешности. Из 1473 респондентов в возрасте от 11 до 21 года около 39 процентов заявили, что они расстроены тем фактом, что в реальной жизни не выглядят так же, как в интернете. Кроме того, медийные личности и блогеры, зарабатывающие благодаря соцсетям, согласились, что этот тренд зашел слишком далеко.

Фото опубликовано @em_clarkson

Писательница также добавила: «Что привело меня в чувства, так это фотографии пропавших без вести девочек. Известно, что когда пропадает ребенок, семья передает его фотографию в полицию, чтобы они могли начать поиск. Я видела несколько предоставленных снимков, на которых у детей были кроличьи ушки или веснушки. Это свидетельствует о том, что у этих семей не было нормальных фото своих дочерей. Это печально».

По информации издания, в июле визажист и модель Саша Паллари (Sasha Pallari) выразила свое негодование в интернете, когда увидела, что один косметический бренд использовал сильно отредактированные фото. Благодаря ей появился хэштег #filterdrop и выросло число призывов в соцсетях, чтобы пользователей предупреждали об использовании фильтров на конкретном фото на законодательном уровне.

Ранее в сентябре Эмили Кларксон разоблачила обман «идеальной внешности» в соцсетях с помощью своих фото. Она поделилась видео, где она по очереди показывает снимки, на которые наложен фильтр, а затем кадры без какой-либо ретуши. Таким способом Кларксон продемонстрировала, как эффекты меняют внешность людей до неузнаваемости.