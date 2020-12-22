Россиянка покрасила волосы с помощью конфет и показала результат

Россиянка покрасила волосы с помощью цветного жевательного драже Skittles и разочаровалась полученным результатом. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша @ksenoneilish рассказала, что увидела такой способ окрашивания у другой юзерши и решила повторить ее действия. На размещенных кадрах девушка разделила конфеты по цветам, разложила их в две емкости и залила кипятком. Затем она добавила в раствор кондиционер для волос и нанесла полученное средство на две передние пряди.

По словам @ksenoneilish, она держала полученную краску на волосах полтора часа, после чего смыла ее и решила показать подписчикам новый цвет волос. Оказалось, что оттенок прядей изменился, однако эффект окрашивания оказался практически незаметным.

Публикация девушки стала вирусной и набрала более четырех миллионов просмотров. Мнения комментаторов разделились: одни юзеры посчитали, что блогерша неправильно смешала ингредиенты при создании краски, а другие возмутились тем, что она использует еду для окрашивания волос.

«Она полностью измельчает Skittles, а не замачивает. И в этот получившийся порошок уже добавляет кондиционер, поэтому нее волосы ярче», «Ты неправильно готовила краску!», «Зачем переводить продукты? Просто пищевые красители нельзя было взять?», «У тебя нет денег на нормальную краску?» — писали юзеры.

В ноябре 2019 года волосы расплавились на голове женщины от окрашивания в домашних условиях. Эден Джиллиам попыталась обесцветить волосы с помощью магазинного средства, однако во время процедуры волосы начали выпадать.