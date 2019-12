Окрашивание волос оказалось причиной возникновения рака

Окрашивание волос или использование перманентных выпрямителей повышает риск заболевания раком груди. К такому выводу пришли ученые Национального института здоровья США (The National Institutes of Health), чье исследование публикует The Sun.

В ходе эксперимента специалисты в течение десятилетия отслеживали уход за волосами 46 709 женщин. Те из них, кто постоянно применял краску для волос, были на 9 процентов более подвержены развитию опухоли молочной железы, чем те, кто носил естественный цвет. При этом у афроамериканок, наносящих краситель раз в два месяца, этот показатель достиг 60 процентов.

Кроме того, все женщины, использовавшие химические средства для выпрямления волос с такой же частотой, подвергались заболеванию на 30 процентов чаще тех, кто отказывался от процедуры.

«Отказ от этих химических элементов [в составе краски для волос] может быть еще одним фактором, который снизит вероятность заболевания раком груди», — прокомментировал один из исследователей, доктор Дэйл Сэндлер (Dale Sandler).

В ноябре окрашивание волос вызвало серьезные проблемы со здоровьем у британской студентки. Шеннон Сарстон из Эссекса попала в больницу из-за аллергической реакции на один из ингредиентов — пара-Фенилендиамин — в составе краски. После процедуры отек охватил оба глаза и шею, а кожа головы девушки «горела». Сарстон пришлось лечиться на протяжении трех месяцев.

