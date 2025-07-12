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22:24, 12 июля 2025Россия

В Москве врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

В Москве врачи НМИЦ удалили мужчине половину тела из-за рака кожи
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

В Москве врачи НМИЦ онкологии имени Блохина провели мужчине 12-часовую операцию и удалили половину тела из-за рака кожи, сообщает РИА Новости.

Пациент почти 25 лет пользовался инвалидной коляской из-за травмы полученной после аварии. В 2024 году ему диагностировали рак кожи, который поразил почти всю поясничную область. «Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны», — рассказал заведующий отделом онкоортопедии НМИЦ Ренат Валиев.

Операция прошла успешно. Через три недели пациент вернулся в родную Вязьму.

Ранее врач Елена Павлова рассказала, что несколько анализов могут помочь выявить рак на начальной стадии. Она посоветовала пройти пройти флюорографию для выявления онкопроцессов в легких и сдать анализ на иммунохимию кала для диагностирования рака в толстом кишечнике. Мужчинам врач порекомендовала сдать анализы на простатспецифический антиген для обнаружения нарушений в предстательной железе, а женщинам — мазки на онкоцитологию и пройти маммографию.

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