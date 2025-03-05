Перечислены выявляющие рак на начальной стадии анализы

Гериатр Павлова: Для раннего выявления рака нужно пройти флюорографию

Несколько анализов могут помочь выявить рак на начальной стадии, рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова. Выявляющие онкологические заболевания способы она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Чтобы обнаружить рак на ранней стадии, Павлова посоветовала пройти несколько обследований: пройти флюорографию для выявления онкопроцессов в легких, сдать анализ на иммунохимию кала для диагностирования рака в толстом кишечнике. Мужчинам врач порекомендовала сдать анализы на простатспецифический антиген для обнаружения нарушений в предстательной железе, а женщинам — мазки на онкоцитологию и пройти маммографию.

Врач отметила, что эти процедуры стоят недорого, выполняются быстро и помогают выявить заболевания на ранней стадии, благодаря чему можно обнаружить заболевание на ранней стадии и начать лечение.

Ранняя диагностика помогает сохранить качество жизни онкологических больных, поскольку в этом случае потребуется минимальное вмешательство и реабилитация пройдет быстрее. «Чаще всего встречается рак молочной железы, кожи, далее идет рак предстательной железы, тела матки, ободочной кишки, лимфатической и кроветворной тканей, почки, щитовидной железы, шейки матки, прямой кишки, трахеи, бронхов, легкого и желудка», — добавила Павлова.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов и терапевт, нефролог Антон Шулаев предостерегли россиян от сдачи бесполезных анализов. В частности, они обратили внимание на то, что людям с лишним весом часто назначают анализ крови на инсулин. Однако это исследование не имеет практической значимости, так как показатели инсулина часто могут колебаться.