Россиян предостерегли от сдачи бесполезных анализов

Токсиколог Кутушов назвал общий анализ крови бесполезным в некоторых случаях

Иногда врачи назначают анализы, которые не помогают в диагностике и лечении, рассказали токсиколог Михаил Кутушов и терапевт, нефролог Антон Шулаев. В комментарии «Ленте.ру» врачи назвали бесполезные анализы и предостерегли россиян от их сдачи.

По словам токсиколога, некоторые врачи назначают общий анализ крови людям, у которые есть очевидные признаки инфекции. Кутушов объяснил, что в действительности в этом случае нужен специфический анализ на возбудителя инфекции. Такой подход поможет избежать необоснованного назначения антибиотиков, уточнил доктор.

«Еще один пример — анализ мочи по Нечипоренко, который в некоторых случаях не дает достаточной информации для диагностики заболевания. Вместо него можно использовать более современные методы, например, бактериологическое исследование мочи», — рассказал врач.

Особенно важно отказываться от анализов, которые могут быть опасными для пациента, например, от рентгенографии в отсутствии строгих показаний. Иногда врачи могут назначают рентгенографию в профилактических целях, что не рекомендуется

Михаил Кутушов токсиколог

Шулаев добавил, что людям с лишним весом часто назначают анализ крови на инсулин. Однако это исследование не имеет практической значимости, так как показатели инсулина часто могут колебаться. Для правильной диагностики лучше назначать анализ С-пептид, который более точно показывает уровень гормона.

Кроме того, по словам Шулаева, бесполезными являются анализ на тиреотропный гормон (ТТГ), который назначают для оценки функций щитовидной железы, а также копрограмму — лабораторное исследование кала.

Анализ крови на витамины и микроэлементы — один из самых модных бесполезных анализов. Например, анализ на витамин D нужен только пациентам в группе риска остеопороза, а также при некоторых заболеваниях, например, болезнях почек, паращитовидной железы. Условно здоровому человеку он не требуется. Профилактическую дозу витамина D можно принимать и без этого исследования Антон Шулаев терапевт, нефролог

«Назначение анализов должно быть обосновано клиническими симптомами и анамнезом пациента. Врач обязан объяснить необходимость исследования, а также его возможные последствия. Если анализы не дают реальной информации для диагностики и лечения, от них следует отказаться», — подвел итог Кутушов.

Ранее Кутушов развеял популярные мифы об алкоголе. Некоторые считают, что небольшое количество алкоголя может помочь при бессоннице, низком давлении, простуде и даже улучшить пищеварение, однако это не соответствует действительности, сообщил он.