Зеленский после разговора с Умеровым намекнул на «изменения в государственных институтах»

Зеленский поговорил с Умеровым и намекнул на перестановки во власти

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с министром обороны Рустемом Умеровым на фоне слухов о назначении последнего на пост посла страны в США. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

На совещании были затронуты «изменения в государственных институтах». «Украине требуется больше позитивной динамики в отношениях с США и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — анонсировал политик.

По данным украинского издания «Общественное», Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла страны в США.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский пообещал президенту США Дональду Трампу заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая близка к Демократической партии и подвергалась критике республиканцев.