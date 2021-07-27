Женщина раскрыла лайфхак для очистки блендера и удивила подписчиков

Блогерша раскрыла простой способ очистить блендер от загрязнений и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Юзерша с никнеймом @princessporcupine425 показала, что не обязательно мыть блендер с помощью губки, поскольку таким образом можно порезать руки о лезвия, установленные на дне устройства. Вместо этого на размещенных в сети кадрах женщина наполнила прибор горячей водой, растворила в ней средство для мытья посуды и включила его. «Мне было 11 лет, когда я обнаружила этот лайфхак», — подписала она пост.

Ролик стал вирусным и набрал 6,3 миллиона просмотров и 323,4 тысячи лайков. Подписчики поблагодарили блогершу за совет. «Как же много времени я потерял на мытье блендера вручную», «Если я и сожалею о чем-то в жизни, так это о том, что неправильно мою блендер», «Раньше я изо всех сил напрасно пыталась отмыть блендер вручную, спасибо тебе за этот гениальный лайфхак!» — писали они.

Ранее в июле блогерша раскрыла секреты правильной стирки белья. Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых ею во время уборки. В первую очередь женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги.