Женщина показала способ увеличить губы без инъекций

Австралийская блогерша показала способ увеличить губы с помощью подручных средств. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Жительница Виктории Александра Бьюике (Alexandra Bewicke) опубликовала видео, в котором проверила лайфхак, способный на 10 часов визуально увеличить объем губ без инъекций. Женщина объяснила, что необходимо смешать оливковое масло с кайенским перцем до получения густой пасты.

После этого, по словам Бьюике, следует нанести смесь на губы зубной щеткой и оставить средство на 10 минут. В конце блогерша вытерла пасту с губ и показала подписчикам полученный результат. «Мои губы жгло все 10 минут, но это того стоило. Не знаю, кто это придумал, но способ сработал!» — высказалась австралийка в видео.

Публикация Бьюике стала вирусной и набрала 55 тысяч просмотров. Зрители удивились предложенному способу и принялись благодарить девушку в комментариях под публикацией. «Вау, эффект действительно классный!», «Хорошая замена косметологии», «Я в шоке, спасибо тебе!», «Ты лучшая», «Спасибо, что проверила способ!» — высказывались юзеры.

В январе другая британка Луиза Смит закачала филлеры в губы у косметолога и пожаловалась на ужасные последствия инъекций. Через час после процедуры губы пострадавшей распухли. Она не придала этому значения, поскольку ее предупредили о возможном отеке после введения препарата. Однако спустя несколько часов под кожей образовались комки, а губы увеличились еще в три раза.