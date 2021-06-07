Россиянка увеличила губы и описала страшные последствия, с которыми она столкнулась после процедуры. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Валерия поделилась с подписчиками процессом заживления губ после посещения косметолога. В начале видео она продемонстрировала, что через несколько дней после инъекций гиалуроновой кислоты ее губы полностью зажили и приняли желаемую форму. При этом в них оставались плотные образования, которые являются нормой после введения препарата.

Два месяца спустя блогерша решила самостоятельно «размять» уплотнения, что привело к отеку верхней губы. В связи с этим ей пришлось принять антигистаминный препарат, который на некоторое время снял воспаление. Однако по окончании его действия губы Валерии распухли еще больше, а любые медикаменты перестали помогать. Чтобы избавиться от отека, косметолог ввела ей гормональный препарат «Дексаметазон», который вернул губы к нормальному размеру.

На следующий день губы стали в два раза больше прежнего, и Валерия вызвала скорую помощь. Медики ввели ей стероиды и адреналин, но эффект от медикаментов продлился один день. В конечном счете в губы пришлось пять раз ввести препарат «Лонгидаза», используемый для расщепления гиалуроновой кислоты в губах.

В январе другая девушка закачала филлеры в губы у косметолога и также пожаловалась на ужасные последствия инъекций. Через час после процедуры губы пострадавшей распухли. Она не придала этому значения, поскольку ее предупредили о возможном отеке после введения препарата. Однако спустя несколько часов под кожей образовались комки, а губы увеличились еще в три раза.