Мужчина потратил миллионы рублей на пластику и вывел из себя пользователей сети

Мастер пирсинга из США потратил более 100 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей) на пластические операции из-за недовольства своей внешностью. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале блогера с никнеймом Truly.

По словам 31-летнего Джои Прикса (Joey Prixx), с детства у него было четкое представление о том, как он хотел бы выглядеть в будущем. В 20 лет мужчина впервые сделал пластику носа. После этого герой материала прибег к еще 100 бьюти-процедурам, в частности, ввел 60 инъекций гиалуроновой кислоты в губы и скулы, сделал ботокс, 50 пирсингов и татуировки, а также удалил потовые железы.

Вдобавок в 2016 году Прикс увеличил ягодицы с помощью самых крупных из возможных имплантов. «Натуральность — это скучно. Меня всегда больше привлекал ненатуральный тип внешности. Я изменил свое тело, потому что не хотел быть таким, как все. Я хотел быть идеальным. Когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу, какой путь я проделал. То, как я выгляжу — исключительно моя заслуга», — сказал американец.

Внешний вид Прикса вывел из себя пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под видео. «Он выглядел гораздо привлекательнее до всех этих операций», «Он был таким милым до пластики. Очень грустно, что люди не могут полюбить свою натуральную внешность, данную им с рождения», «Он ужасно выглядит», — высказывались они.

Ранее в мае девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с Barbie. 20-летняя Джесси Банни (Jessy Bunny) рассказала журналистам, что с раннего возраста любила играть с куклами и пыталась имитировать их внешний вид с помощью яркого макияжа, однако родители не одобряли такое поведение. После окончания школы в 2019 году героиня материала решила переехать в Австрию, где продолжила изменять свою внешность. Она потратила шесть тысяч фунтов стерлингов (624 тысячи рублей), которые копила все детство, на первую пластику груди.