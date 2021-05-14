Девушка увеличила грудь до 11-го размера ради сходства с Barbie

Немка потратила миллионы рублей на пластические операции ради сходства с куклой Barbie. Об этом сообщает The Sun.

20-летняя Джесси Банни (Jessy Bunny) рассказала журналистам, что росла в консервативной семье в маленькой немецкой деревне. Девушка с раннего возраста любила играть с куклами и пыталась имитировать их внешний вид с помощью яркого макияжа, однако родители не одобряли такое поведение.

После окончания школы в 2019 году героиня материала решила переехать в Австрию, где продолжила изменять свою внешность. Она потратила шесть тысяч фунтов стерлингов (624 тысячи рублей), которые копила все детство, на первую пластику груди. «После этого я стала более уверенной в себе», — призналась Банни.

Фото опубликовано @the_real_bimboprincess

По словам немки, хирургическое вмешательство вдохновило ее на новые процедуры. В конечном счете девушка увеличила грудь до 11-го размера (K), а также изменила форму губ с помощью филеров, сделала ботокс и прибегла к липосакции. Отмечается, что в общей сложности она потратила на операции 24 тысячи фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей).

Необычная внешность прославила Банни в социальных сетях: на ее аккаунт в Instagram подписаны почти 20 тысяч человек. «Я хочу полностью изменить свое тело, чтобы быть максимально похожей на куклу Barbie», — заключила она.

Ранее в сентябре 2020 года другая девушка превратила себя в живую Барби с десятым размером груди и разбогатела. 25-летняя Джейд Лайн объяснила, что создала страницу на платформе OnlyFans и начала получать деньги на подписках, которые стоят 15 фунтов стерлингов (2185 тысячи рублей).