Девушка превратила себя в живую Барби с десятым размером груди и разбогатела

Девушка из английского города Бристоль превратила себя в живую куклу Барби с десятым размером груди и разбогатела на продаже пошлых снимков. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

25-летняя Джейд Лайн рассказала, что в 18 лет потратила 8 тысяч фунтов стерлингов (780 тысяч рублей), чтобы увеличить первый размер груди до десятого. Британка убеждена, что ее расходы давно окупились, поскольку теперь необычная внешность помогает ей зарабатывать.

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Лайн создала страницу в платной соцсети OnlyFans. Ежемесячная подписка на аккаунт, где размещены ее откровенные фотографии, стоит около 15 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей).

«Барби — мой главный кумир! Я считаю, что у нее идеальный внешний вид!» — говорит британка, у которой на руке набита надпись «Barbie». Чтобы походить на куклу, она регулярно увеличивает губы, а также поддерживает искусственный загар.

Пользователи сети реагируют на внешность Лайн по-разному. Некоторые наблюдают за ней с восхищением и делают комплименты, другие же называют ее клоуном и пишут, что она выглядит вдвое старше своих лет. Британка утверждает, что старается реагировать только на позитивные комментарии.

«Злые комменты никогда не смогут меня задеть. Тем более, последнее время мне чаще пишут милые слова, нежели грубые. Нет ничего, что способно меня обидеть», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что бывшая медсестра из Австралии разбогатела на продаже эротических снимков. Она пять раз увеличивала грудь, вставила импланты в ягодицы, изменила форму носа, установила виниры, а также вколола ботокс. 31-летняя австралийка называет себя лимитированной и улучшенной версией куклы Барби.