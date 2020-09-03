Медсестра пять раз увеличила грудь и разбогатела на эротических снимках

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, которая называет себя живой куклой Барби, разбогатела на продаже эротических снимков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бывшая медсестра Тара Джейн Макконачи (Tara Jayne McConachy) потратила около 100 тысяч австралийских долларов (5,5 миллиона рублей), чтобы добиться внешности мечты. Она пять раз увеличила грудь, вставила импланты в ягодицы, изменила форму носа, установила виниры, а также вколола ботокс. 31-летняя австралийка называет себя лимитированной и улучшенной версией куклы Барби.

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Макконачи планирует и дальше трансформировать свое тело с помощью пластики. «Когда дело касается пластической хирургии, меня не остановить. Это невероятно затягивает. Я уже снова хочу увеличить свой бюст», — подчеркивает она. Австралийка ждет, когда откроют международные границы, чтобы поехать к своему хирургу.

Помимо увеличения груди, Макконачи намерена изменить цвет глаз и форму век, а также поднять линию бровей. После этого она хочет вставить импланты в щеки, сделать подтяжку лица и удалить несколько ребер, чтобы визуально уменьшить талию.

Любительница куклы Бабри создала профиль в платной соцсети OnlyFans и всего за три дня заработала десять тысяч австралийских долларов (полмиллиона рублей) на продаже откровенных фотографий. Макконачи планирует и дальше зарабатывать деньги таким способом. Кроме того, она ведет страницу в Instagram, на которую подписано более 80 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что 59-летняя Сандра Мария Брук зарабатывает больше 1500 евро в месяц на своих эротических фотографиях в соцсети OnlyFans. В прошлом она работала танцовщицей гоу-гоу, массажистом, персональным тренером и хореографом.