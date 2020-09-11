Девушка увеличила грудь до аномальных размеров и разбогатела на пошлых снимках

Любительница пластической хирургии из английского графства Лестершир увеличила грудь до аномальных размеров и разбогатела на продаже откровенных снимков в платной соцсети OnlyFans. Об этом сообщает The Sun.

22-летняя Эмбер Мэй (Amber Mayy) потратила 40 тысяч фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей) на трансформацию своей внешности. В 19 лет она перенесла первую операцию по имплантации груди, но осталась недовольна результатом. В последующие три года она еще раз увеличила бюст, сделала инъекции в губы, липосакцию, три подтяжки ягодиц, две ринопластики и многократно вкалывала ботокс.

Материалы по теме Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся

За повторным увеличением груди Мэй отправилась в Бельгию, так как желаемый ею размер имплантов был запрещен в Великобритании. Девушка завела аккаунт в Instagram, где делится своими пошлыми фотографиями. Там она позиционирует себя как модель и зарабатывает на откровенных съемках.

Мэй осознает, что страдает от зависимости от пластических операций. «Стоит только начать, остановиться очень сложно, — говорит она. — Нравится ли мне моя внешность? Конечно, очень нравится. Я чувствую себя намного счастливее». По ее словам, благодаря работе моделью и фанатам она смогла купить небольшой дом, однако любовь к пластической хирургии лишила ее друзей.

Из-за огромной груди и ягодиц Мэй не может посещать спортзал и заниматься спортом. Чтобы поддерживать себя в форме, каждые полгода ей приходится делать липосакцию. Кроме того, каждую неделю она обновляет маникюр и раз в шесть недель наращивает волосы. В следующем году девушка планирует увеличить ягодицы в Турции.

Ранее сообщалось, что бывшая медсестра из Австралии разбогатела на продаже эротических снимков. Она пять раз увеличила грудь, вставила импланты в ягодицы, изменила форму носа, установила виниры, а также вколола ботокс. 31-летняя австралийка называет себя лимитированной и улучшенной версией куклы Барби.