Модель потратила миллионы рублей на пластику ради «самых больших ягодиц» на сайте

Британская модель и блогерша потратила миллионы рублей на пластические операции и прославилась в сети. Об этом сообщает портал Daily Star.

По информации издания, 29-летняя Лисса Айрес (Lissa Aires) решила изменить фигуру с помощью хирургического вмешательства ради увеличения дохода на онлайн-платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Кроме того, она хотела получить звание «самых больших ягодиц» по версии упомянутого сайта.

По словам героини материала, все процедуры обошлись ей в 40 тысяч фунтов стерлингов (почти четыре миллиона рублей). «Я хотела, чтобы у меня были самые большие ягодицы и идеальная фигура. Поэтому я убрала лишний жир из других частей тела и закачала его в ягодицы», — пояснила Айрес и пожаловалась на большую сумму денег, которую пришлось потратить для достижения желаемого результата.

Вдобавок модель рассказала, что в месяц она зарабатывает больше 75 тысяч фунтов стерлингов (больше пяти миллионов рублей) на продаже откровенных снимков на OnlyFans. «Недавно я купила свою первую недвижимость в Майами», — похвасталась британка.

Ранее руководитель клиники косметической и пластической хирургии Риккардо Фрати назвал звезду с идеальными ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения. Выяснилось, что пропорции ведущей Аманды Холден оказались совершенными.