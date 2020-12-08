Математика определила знаменитость с идеальными ягодицами

Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати (Riccardo Frati) назвал звезду с идеальными ягодицами. Ей оказалась британская телеведущая. Об этом сообщает портал The Sun.

Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно формуле из математики «идеальное соотношение» ягодиц, талии и груди должно составлять 3:2:3. Выяснилось, что пропорции тела 49-летней ведущей Аманды Холден являются совершенными.

«У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид», — пояснил Фрати.

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По словам медика, помимо Холден идеальные ягодицы также имеют журналистка Сюзанна Райд (Susanna Reid), метеоролог Лаура Тобин (Laura Tobin), актриса Мишель Киган (Michelle Keegan) и телезвезда Лорен Гуджер (Lauren Goodger).

В то же время внешность певицы Бейонсе, звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян и поп-исполнительницы Дженнифер Лопес пластический хирург оценил ниже. По его словам, бедра женщин слишком широкие, в связи с чем соотношение параметров их тела составляет 2:2:3.

В октябре 2019 года руководитель клиники пластической хирургии Джулиан Де Сильва назвал женщину с идеальной внешностью. Ею оказалась супермодель Белла Хадид, чьи пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.