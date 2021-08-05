Мужчина в шутку придумал пикантный пароль и удивил им работницу банка

Пользователь Reddit под ником guywhomakesbadjokes поделился историей о том, как установил приложение банка и в шутку придумал пикантный пароль. Затем он пришел в отделение, чтобы закрыть счет, и удивил своим креативом работницу кредитной организации.

Мужчина рассказал, что завел банковскую карту через приложение, однако спустя месяц понял, что ему не нравится обслуживание. Герой истории объяснил, что в его стране плохо развиты технологии. Именно поэтому ему пришлось лично прийти в отделение, чтобы закрыть счет.

В банке его проблемой занялась женщина, которая показалась автору поста невероятно красивой. Она сказала клиенту, что, чтобы завершить операцию, нужно назвать пароль.

«Тогда я вдруг осознал, что мой пароль был bigdick69 («большой пенис 69» — прим. «Ленты.ру») и что я должен громко произнести его прямо перед ней», — поделился автор истории. Мужчина добавил, что та минута была самой долгой в его жизни и что, произнося пароль, он надеялся, что земля разверзнется и поглотит его.

Пользователи в комментариях к посту посмеялись над историей и дали несколько советов, которые могли бы помочь в такой ситуации. Например, LordGeneralTimmy, предложил воспользоваться фонетическими правилами НАТО и назвать слово на каждую букву пароля: «б» — браво, «и» — Индия и так далее. Другой юзер порекомендовал диктовать пароль сочетаниями букв, а не словами.