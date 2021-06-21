Мужчина выложил объявление о продаже дивана и опозорился

Пользователь Facebook выложил в группу с объявлениями пост о продаже дивана. Он прикрепил к нему несколько фотографий и случайно добавил к ним скриншот интимной переписки. Его историю публикует Mirror.

Мужчина, оставшийся анонимным, опубликовал в группе фотографии дивана, кресла и пуфика, которые он выставил на продажу. Он объяснил, что хочет как можно скорее найти покупателей, так как скоро ему должны доставить новую мебель.

Среди фотографий оказался фрагмент диалога, в котором автор объявления предлагал неизвестному адресату заняться с ним сексом и интересовался, готов ли собеседник сделать это на столе. Вскоре анонимный продавец заметил позорящий его скриншот и удалил объявление из Facebook. Как долго оно было опубликовано в сети, неизвестно.

Издание посчитало, что мужчина опубликовал скриншот случайно: вероятно, он добавил лишнее изображение, когда прикреплял к объявлению фотографии.

Ранее пользовательница TikTok под ником lemonss28 перепутала чат и случайно отправила пошлую картинку своим родственникам. Девушка сразу же написала, что ошиблась чатом, и извинилась, но фото успели увидеть все родственники.