Женщина случайно опубликовала интимное фото и решила изменить свою жизнь

Пользовательница Reddit опубликовала историю о том, как случайно выложила в Snapchat интимное фото, которое предназначалось ее мужу. Женщина призналась, что из-за случившегося чувствует себя настолько неловко, что задумывается о том, чтобы полностью отказаться от своего образа жизни и изменить личность.

Автор поста сообщила, что они с мужем нередко обмениваются эротическими фотографиями, когда им не удается проводить достаточно времени вместе. Однажды вечером, когда супруг был на работе, женщина выпила много алкоголя и решила отправить ему интимный снимок.

«Я сделала несколько фотографий и отправила их ему. Вернее, тому, что показалось им. На самом деле в пьяном тумане я случайно нажала на кнопку сторис в Snapchat», — поделилась рассказчица. После этого женщина отправилась спать.

Утром она обнаружила, что все ее друзья, родственники, коллеги и бывшие одноклассники в течение восьми часов имели доступ к фотографии, на которой она была запечатлена обнаженной.

По словам героини истории, она не нашла в себе сил даже на то, чтобы посмотреть, кто из ее знакомых видел снимок. «Я просто удалю это адское приложение, сменю имя, сделаю новую стрижку и брошу свою жизнь. Я не знаю, как я оправлюсь от этого стыда. Думаю, я просто уйду в тень на несколько месяцев», — заключила рассказчица.

Однако в комментариях к посту многие поддержали женщину. «Ты обязательно справишься. Через несколько лет ты будешь смеяться над этой историей», — приободрил автора поста один из пользователей. Другой юзер предложил женщине объяснить подписчикам, что снимок предназначался мужу, и попросить близких никогда не говорить о случившемся. Некоторые также обратили ее внимание на то, что друзьям и родственникам, которые увидели фотографию, стоило бы позвонить ей и предупредить.