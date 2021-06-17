Мужчина изучил записи с камер и выгнал дочь из дома

Отец троих детей выгнал дочь из дома после того, как изучил записи с расположенных в доме камер видеонаблюдения. Мужчина под ником ProfessionalSandal описал историю ссоры с ребенком на Reddit.

Автор поста рассказал, что один растил троих детей (сына Эрика, дочь Еву и гендерно-нейтрального ребенка Чарли), потому что их мать погибла 11 лет назад в автокатастрофе. По словам мужчины, Ева всегда была «немного более дикой», чем ее сверстники. Отец пробовал беседовать с ней и даже водил ее на психотерапию, но прекратил, когда девушке исполнилось 18 лет.

Спустя два года Ева продолжала жить у отца вместе с Чарли, однако ее отношения с гендерно-нейтральным родственником неожиданно накалились. Пока ProfessionalSandal ужинал с другом, ему позвонил Эрик, который приехал в гости. Сын был в панике: он сказал, что серьезно поссорился с Евой, и Чарли встал на его сторону. Как оказалось, девушка начала оскорблять своих близких. Отец семейства поехал домой, чтобы лично разобраться в ситуации.

«Я сказал Еве, что меня не волнует, о чем они спорили, и что ей не позволено так неуважительно относиться к Чарли и Эрику. Мы с Евой начали ругаться, но вскоре я прекратил это, когда понял, что споры не помогают», — заявил автор истории. Он отобрал у дочери водительское удостоверение и пообещал вернуть его, когда та научится уважать братьев и сестер.

На следующее утро после работы ProfessionalSandal увидел дома обрывки бумаг. Он быстро понял, что Ева разорвала на куски несколько старых писем, которые жена писала ему в молодости. Мужчина хранил их как память, поэтому пришел в ярость, когда посмотрел записи с установленных в доме камер наблюдения и вычислил «преступницу».

«Я просто вошел в ее комнату и сказал ей уходить из дома. Самодовольная, она закатила глаза, после чего я крикнул: "Убирайся к черту из моего дома". И она поняла, что я серьезно. Она плакала и кричала, но я чувствовал себя как-то странно», — вспомнил отец, добавив, что его дочь ушла со своим другом.

По словам мужчины, после инцидента он ощущает себя неловко: ему кажется, что он был слишком резок с Евой. Но при этом ProfessionalSandal хочет стоять на своем до последнего. Комментаторы поддержали отца. Они отметили, что 20-летняя Ева достаточно зрелая, чтобы осознавать последствия своих действий.