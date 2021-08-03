Работница «Макдоналдс» поделилась рабочим секретом и вызвала негодование в сети

Сотрудница сети быстрого питания «Макдоналдс» под ником @kiwipanda69 поделилась секретом о свежей картошке фри, которым пользуются работники фастфуда, и вызвала негодование пользователей сети. Видео опубликовано в TikTok.

«Когда клиенты жалуются и просят свежую картошку фри», — написала автор в начале ролика и показала, как кладет уже остывший продукт во фритюрницу. После повторного приготовления работница «Макдоналдс» снова положила картофель в упаковку.

В комментариях к ролику, набравшему около миллиона просмотров, пользователи начали обсуждение увиденного способа. «И после этого вы хотите получать 15 долларов в час?» — спросил юзер под ником spooky_jcasho.

Некоторых пользователей смутила гигиеничность метода повторного разогрева продукта, ведь клиент мог трогать картошку фри до того, как ее еще раз опустили в кипящее масло: «Ты что, положила картошку, к которой прикасались руки клиента, в емкость к свежей?» — возмутился millayizzy87.

Также были юзеры, например fallowchanel1 и alonzo_lerone, которые подсказали, что для получения действительно свежей картошки нужно попросить сделать ее без соли.

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