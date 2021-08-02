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Женщина раскрыла способ быстро высушить простыни и вызвала споры в сети

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Кадр: @jacobsfarmstead

Блогерша раскрыла эффективный лайфхак, благодаря которому можно быстро высушить простыни после стирки, и вызвала споры сети. На размещенный в ее Instagram пост обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Кимберли (Kimberly) объяснила, что можно высушить влажное постельное белье, расстелив его на кровати. По ее словам, таким образом оно высохнет быстрее и наполнит комнату приятным запахом стирального порошка и кондиционера. Женщина заверила, что с помощью такого метода это произойдет быстрее, чем за два часа.

Подписчики раскритиковали лайфхак Кимберли в комментариях под постом. «Разве кровать не станет мокрой из-за этого?», «Странный способ. Ты же намочишь матрас», «Я попробовал этот способ. Моя простыня так и не высохла», «А вдруг на кровати появится плесень?», «Сомневаюсь насчет этого лайфхака», — высказывались они.

Однако другие поблагодарили блогершу. «Я не знала об этом способе, обязательно попробую!», «Очень интересно, спасибо за совет!», «После того, как я увидела этот лайфхак, я только так и сушу простыни!», «Кимберли, спасибо тебе за этот пост! Очень полезно!», «Я тоже так делаю, это действительно работает», — писали юзеры.

В июле женщина раскрыла «гениальный» способ сушки одежды. Лорен Моттершед (Lauren Mottershed) наглядно показала, как сэкономить место, развешивая белье на веревке. Героиня материала опубликовала на стене группы фотографию, сделанную у нее дома. На фото видно, что рубашки, футболки, брюки и другие предметы одежды аккуратно размещены на вешалках, которые висят на веревке. Женщина отметила, что таким образом вещи не только высушатся, но и разгладятся.

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