Мужчина пожаловался на отца-вора в полицию и нашел одобрение в сети

Автор поста на Reddit уличил отца в воровстве и написал на него заявление в полицию

Пользователь Reddit под ником DrunkenDad2003 рассказал историю о том, как его обокрал собственный отец. Узнав о воровстве, автор поста обратился в полицию и пожаловался на родителя. После этого он рассорился с матерью, но нашел одобрение в сети.

22-летний герой истории написал, что в сентябре его сыну исполнится четыре года. Мужчина мало зарабатывает, поэтому в течение нескольких месяцев откладывал деньги на праздник. Он отметил, что ему в детстве не делали дорогих подарков, потому что его отец тратил всю зарплату только на алкоголь. Когда рассказчику исполнилось 16 лет, он был вынужден устроиться на работу. При этом отец отбирал часть его зарплаты и тратил ее на выпивку.

Отложенные на детский праздник деньги герой рассказа хранил дома. Его мать три раза в неделю приходила туда, чтобы посидеть с детьми, поэтому он дал ей ключ. Затем каким-то образом ключ смог заполучить отец. «Мама знала о том, что я копил, и, я думаю, она рассказала об этом отцу, но точно в этом не уверен», — поделился подозрениями мужчина.

Пока герой истории был на работе, отец проник в его дом. «Он нашел и украл деньги, сэкономленные на Рождество и день рождения моего сына», — сказал автор поста. Он подчеркнул, что не сомневался в виновности отца, потому что нарушитель попал на установленные в доме камеры видеонаблюдения.

DrunkenDad2003 решил не сообщать о краже матери. Вместо этого он позвонил в полицию и рассказал им о случившемся. Стражи правопорядка заявили, что деньги вернуть не получится — они не нашли украденные средства у его отца.

Мать разозлилась на сына за то, что тот обвинил родственника в краже. Однако пользователи Reddit поддержали обратившегося в полицию сына. Они заявили, что его отец — вор, который не заслуживает хорошего обращения. Некоторые также посоветовали DrunkenDad2003 поменять замки в доме, чтобы ситуация не повторилась.