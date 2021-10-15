Невеста заставила родную сестру потратить на свою свадьбу сотни тысяч рублей

Невеста заставила родственницу потратить на свою церемонию бракосочетания сотни тысяч рублей и разозлила пользователей сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Девушка, имя которой не указано, объяснила, что ее родная сестра собралась выходить замуж и отправила приглашение на свадьбу, в котором перечислила свои требования к гостям. Там было указано, что на церемонии требуется соблюдать строгий дресс-код. В связи с этим, невеста самостоятельно подобрала наряды для сестры и ее семьи, за которые девушка должна была заплатить 840 долларов (60 тысяч рублей).

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Помимо этого, виновница торжества сказала родственнице отдать 500 долларов (35,8 тысячи рублей) за ночь в забронированном гостиничном номере, купить свадебный подарок за 600 долларов (43 тысячи рублей) и обеспечить паре медовый месяц стоимостью 2500 долларов (180 тысяч рублей).

«Мы с мужем решили не идти на свадьбу сестры. Мы понимаем, что это семейное событие, однако она ведет себя неразумно, и наше финансовое положение сильно пострадает, если мы примем участие в церемонии. Возможно, я поступаю неправильно», — высказалась девушка.

Пользователи сети раскритиковали поведение невесты в комментариях под публикацией. «Твоя сестра ужасно себя ведет», «Ты ей ничего не должна, это было ее решение выйти замуж», «Вообще-то, жених и невеста должны все оплачивать гостям, а не наоборот», «Это просто безумие», «Такими темпами они потеряют всех своих близких друзей и родственников», — писали они.

Ранее в октябре жених сменил костюм перед свадьбой вопреки дресс-коду и разозлил невесту. Анонимная виновница торжества из Австралии объяснила, что запланировала оформить помещение для праздника в нейтральных цветах, таких как нежно-розовый, бежевый и белый. Кроме этого, будущие супруги договорились надеть на мероприятие наряды соответствующих оттенков. Однако, по словам девушки, за два месяца до свадьбы жених решил вопреки уговору выбрать другой костюм и прийти на торжество в наряде темно-синего цвета.