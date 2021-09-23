Жениха высмеяли в сети из-за его наряда на свадьбе

Жених пришел на свадьбу в футболке и шортах и подвергся критике в сети

Мужчина пришел на собственную свадьбу не в праздничном наряде и подвергся критике со стороны пользователей сети. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

Автор с никнеймом @margnaheglish опубликовал фотографию, на которой жених и невеста позируют рядом с трехъярусным тортом с саблей в руках. На размещенном кадре женщина запечатлена в пышном подвенечном платье с открытыми плечами, которое украшено кружевом. Виновника торжества, в свою очередь, сфотографировали в повседневных футболке и шортах.

Публикация стала вирусной и набрала почти пять тысяч просмотров. Комментаторы высмеяли внешний вид жениха, посчитав его неприемлемым для свадьбы. «Такие фотографии заставляют меня чувствовать грусть», «Интересно, они думают о своих отношениях также, как о нарядах на свадьбу?», «Он не уважает возлюбленную — это неприемлемо», «Я в шоке — клоун», — высказывались юзеры.

Ранее в сентябре свекровь тайно надела подвенечное платье на свадьбу и разозлила невесту. Анонимная девушка рассказала, как попросила мать жениха купить одежду согласно цветовой гамме церемонии. Женщина вернулась с подходящим нарядом, однако вскоре невеста узнала, что она тайно приобрела и другой образ — платье, похожее на подвенечное.