Жених сменил костюм перед свадьбой вопреки дресс-коду и разозлил невесту

Жених решил изменить цвет костюма перед церемонией бракосочетания вопреки дресс-коду и разозлил возлюбленную. На опубликованный в Facebook пост обратили внимание в Daily Mail.

Анонимная невеста из Австралии объяснила, что запланировала оформить помещение для праздника в нейтральных цветах, таких как нежно-розовый, бежевый и белый. Кроме этого, будущие супруги договорились надеть на мероприятие наряды соответствующих оттенков.

Однако, по словам девушки, за два месяца до свадьбы жених решил вопреки уговору выбрать другой костюм и прийти на торжество в наряде темно-синего цвета. «Я знаю, что это и его день, но я чувствую, что он будет плохо смотреться на фоне декораций, моего платья и нарядов гостей. Мы так долго работали над организацией, и теперь все насмарку. Я просто хочу, чтобы этот день был идеальным», — подчеркнула она.

Несмотря на жалобу девушки, пользователи сети высказались в поддержку жениха в комментариях под постом. «Перестаньте так сильно зацикливаться на идеальной свадьбе. Да, есть вещи, которые могут идти не по плану. Важно то, что вы выходите замуж за того, кого любите», «Я считаю, что жених сам вправе решать, как ему выглядеть», «На самом деле, темно-синий и розовый цвета будут выглядеть элегантно. Не стоит так переживать», — писали они.

В сентябре другого жениха высмеяли в сети из-за его наряда на свадьбе. Автор с никнеймом @margnaheglish опубликовал фотографию, на которой жених и невеста позируют рядом с трехъярусным тортом с саблей в руках. На размещенном кадре женщина запечатлена в пышном подвенечном платье с открытыми плечами, которое украшено кружевом. Виновника торжества, в свою очередь, сфотографировали в повседневных футболке и шортах.