Начальник нашел способ заставить сотрудника работать бесплатно и возмутил его

Сотрудник компании рассказал, что начальник нашел способ заставить его работать бесплатно и начал втайне сдвигать рабочие часы. Своей историей он поделился в посте на сайте Reddit.

Возмущенный автор публикации написал, что босс попросил всех подчиненных приходить на работу раньше на 15 минут, в 6:45, чтобы загрузить все необходимые системы и в 7 утра приступить к выполнению задач. Он добавил, что однажды решил проверить табель учета рабочего времени и заметил, что каждый день начинается с 7 утра, а лишние 15 минут не учитываются.

Сотрудник возмутился и начал приходить в офис ровно в в семь, а не в 6:45. Тогда руководитель передвинул время начала его работы на 7:10 утра. В итоге в течение нескольких месяцев автор поста бесплатно перерабатывал каждую неделю, хотя ни разу не опаздывал в офис и не нарушал распорядок.

Недовольный поведением руководителя работник попросил совет у пользователей Reddit. По рекомендации одного из комментаторов он обратился в компанию, занимающуюся защитой прав трудящихся. Благодаря сотрудникам организации автор поста нашел легальный способ получить компенсацию за переработки.

Ранее сообщалось, что бармен получил ночью СМС от начальника с просьбой не пить и сразу уволился. Его также возмутило, что руководитель попросил его выйти на смену в нерабочее время.

