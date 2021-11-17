Из жизни
 
Последние новости
Опубликована переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ
В ЮАР педофила переизбрали мэром города
Россиянам назвали сроки снижения цен на жилье
Появились подробности нападения тестя Кокорина на главу крупной IT-компании
Долг развивающихся стран рекордно вырос
«Коммерсантъ» назвал возможное наказание депутату Рашкину за охоту на лося
Разработана новая вакцина против коронавируса
Смертельно больному российскому ученому отказали в бесплатном лекарстве
Опубликовано расследование о подготовке спецоперации по задержанию вагнеровцев
В Минобороны назвали сроки нейтрализации Украины в случае нападения
Новости партнеров
Прослушать новость

Начальник нашел способ заставить сотрудника работать бесплатно и возмутил его

Руководитель сдвигал рабочие часы, чтобы подчиненный бесплатно перерабатывал
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Сотрудник компании рассказал, что начальник нашел способ заставить его работать бесплатно и начал втайне сдвигать рабочие часы. Своей историей он поделился в посте на сайте Reddit.

Возмущенный автор публикации написал, что босс попросил всех подчиненных приходить на работу раньше на 15 минут, в 6:45, чтобы загрузить все необходимые системы и в 7 утра приступить к выполнению задач. Он добавил, что однажды решил проверить табель учета рабочего времени и заметил, что каждый день начинается с 7 утра, а лишние 15 минут не учитываются.

Сотрудник возмутился и начал приходить в офис ровно в в семь, а не в 6:45. Тогда руководитель передвинул время начала его работы на 7:10 утра. В итоге в течение нескольких месяцев автор поста бесплатно перерабатывал каждую неделю, хотя ни разу не опаздывал в офис и не нарушал распорядок.

Недовольный поведением руководителя работник попросил совет у пользователей Reddit. По рекомендации одного из комментаторов он обратился в компанию, занимающуюся защитой прав трудящихся. Благодаря сотрудникам организации автор поста нашел легальный способ получить компенсацию за переработки.

Ранее сообщалось, что бармен получил ночью СМС от начальника с просьбой не пить и сразу уволился. Его также возмутило, что руководитель попросил его выйти на смену в нерабочее время.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Строитель отказался приходить на работу из-за нестираных носков
Бармен получил ночью сообщение от начальника с просьбой не пить и сразу уволился
Бухгалтер из российского города сбросила 30 килограммов после слов начальника
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0313 сентября
Французский коллекционер вин Мишель-Жак Шассей

Жизнь за бутылку.

Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
05:5513 ноября

Названы последствия ежедневного употребления арахиса

05:1513 ноября

Муж-простолюдин японской принцессы рассчитался с мешавшим свадьбе долгом

04:4513 ноября

Диетолог опровергла популярный миф о сале

Из жизни00:0410 сентября
Генри Пэджет, 1900 год

Безумный маркиз.

Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
03:5113 ноября

Диетолог назвала неожиданный продукт для снижения давления

20:5512 ноября

Огромная грудь помешала любительнице пластической хирургии завязывать шнурки

20:0112 ноября

Модель поймала 64 гигантские рыбы и установила новый рекорд

Из жизни00:01 6 сентября

«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»

История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
19:0712 ноября

Девушка увлеклась прической «конский хвост» и начала лысеть

18:0612 ноября

Разъяренный буйвол сбил женщину со скутера и попал на видео

17:0712 ноября

Король Таиланда вернулся в Германию в сопровождении 30 пуделей

Россия
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
Партнерский материал
20 идей по развитию России: без зависимых от азартных игр.
Как помочь людям, чрезмерно увлеченным гемблингом
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Все материалы
Мир
В Варшаве рассказали о ночных атаках на польскую границу
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
ЕСПЧ отказался сравнивать карантин с лишением свободы
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Смертность от коронавируса в Европе продолжила расти
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
США закупят таблетки от COVID-19 для 10 миллионов человек
Все материалы
Бывший СССР
Отречемся от старого мира.
Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Их не ждут.
Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
Все материалы
Экономика
Долг развивающихся стран рекордно вырос
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Рост биткоина связали с угрозой американской экономике
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Сбер признали лучшим банком в сфере кредитования малого бизнеса
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Минэкономразвития оценило темпы роста цен в России
Все материалы
Силовые структуры
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Друзья навек.
Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Дуэйн Джонсон захотел стать новым Джеймсом Бондом
Михаил Лавровский представил в Красноярске фрагменты трех новых балетов
Партнерский материал
Ковид: начало. Почему пандемии было не избежать. Премьера.
Телеканал RTVI выпустил фильм о жизни и борьбе с вирусом
Фонд Оксаны Федоровой запустил онлайн-конкурс для юных музыкантов
Бритни Спирс потребовала отправить ее мать в тюрьму
Виктора Пелевина нашли в Таиланде.
Раскрыты подробности жизни писателя, не появлявшегося на публике более 20 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Дибров объяснил свои слова о телезрителях-идиотах
Певица пожаловалась на хамство жюри музыкального шоу на НТВ
Мартиросян признался в стыде за свои первые выступления
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Эксперт положительно оценил решение суда по делу зрителей «Царьграда» и Google
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
BMW показала первое изображение гибридного M-кроссовера
Вы о них не знали: экзотические азиатские кроссоверы
Mitsubishi Xpander, Mahindra XUV700, Tata Nexon и другие
Страховщики перечислили самые дорогие аварии в России
«Поехали 2021»: на чем можно отправиться в самое отчаянное путешествие
Мотоциклы для путешествий и плавающие автомобили
Porsche добавила в гамму Taycan седан и универсал в спортивной GTS-версии
Новый турбомотор и «робот»: первый тест обновленного Kia Ceed
Что изменилось после рестайлинга
У российского Volkswagen Taos появилась новая версия с автоматом
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
На пути к Белому морю.
Почему Карелия — лучший регион для рафтинга в России?
В Улан-Удэ создали новое пространство для туристов
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
В Новосибирской области нашли кости шерстистых мамонтов
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
Все материалы