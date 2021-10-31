Строитель отказался приходить на работу из-за нестираных носков

Строитель пропустил рабочий день, потому что у него закончились чистые носки

Владелец строительной компании из Бристоля, Англия, Кен Мур рассказал, как один из сотрудников отказался приходить на работу из-за того, что у него закончились чистые носки. Об этом пишет Daily Mirror.

Однажды Мур получил необычное сообщение от строителя, которое гласило: «Я не смогу сегодня прийти на работу, потому что моя девушка ни хрена не постирала, и у меня нет чистых носков». Мужчина добавил, что надеть ботинки без носков он никак не сможет, потому что в обуви образовались большие дыры, и поэтому рабочий день точно придется пропустить. В конце он извинился и сказал, где взять ключи от фургона.

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Проблема с нестираными носками не вызвала сочувствия у руководителя. В ответ он спросил, не издевается ли над ним строитель, и сказал, что, если бы на его месте был другой человек, он бы его уволил после такого заявления.

Мур опубликовал скриншот переписки на своей странице в социальной сети и позабавил пользователей. Один из них посоветовал Муру, как хорошему руководителю, лично доставить строителю домой чистую пару носков.

Ранее сообщалось, что начальник попросил сотрудника-бармена перестать пить и выйти на смену в выходной день. В ответ бармен написал ему: «На-ка, выкуси» и уволился.