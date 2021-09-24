Из жизни
 
Последние новости
Российский миллиардер признался в болезни
Просившему милостыню бомжу прострелили ногу в Подмосковье 
Назван средний размер пенсий в следующем году
Названы члены фракции «Единой России»
Владимир Машков не попал в Госдуму
Красноярский студент признал вину в подготовке нападения на техникум
Ведущий Первого канала заявил об опасности хранящихся дома химикатов
Неизвестные в масках ограбили отделение российского банка
Россия предупредила Турцию о проблемах с помидорами
Cборная России по хоккею получила нового тренера
Новости партнеров
Прослушать новость

Бухгалтер из российского города сбросила 30 килограммов после слов начальника

Сибирячка сбросила 30 килограммов, стала фитнес-тренером и переехала в Санкт-Петербург
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @ayunabanzarova

Уроженка Улан-Удэ, 41-летняя Аюна Банзарова, сбросила 30 килограммов, бросила работу бухгалтером, стала фитнес-тренером и исполнила мечту: переехала в другой город — Санкт-Петербург. Она поделилась своей историей, начавшейся со слов начальника, с российским изданием «Комсомольская правда».

Банзарова рассказала, что она с юности была полной и не комплексовала по этому поводу. «Я ела все подряд — торты, булки, пельмени, картошечку. Родственники с друзьями уверяли, мол, тебе и так идет», — рассказала она. В 20 лет сибирячка вышла замуж и родила сына. За время беременности она набрала 20 с лишним килограммов и стала весить почти 90 килограммов.

Как Россия позавидовала Тимати, возненавидела Зверева и Собчак
Читать

Россиянка несколько раз пыталась похудеть: она ела гречку с кефиром, пила чай для похудения, ставила клизмы и делала обертывания. Эти опасные методы не давали нужного результата — сброшенный вес быстро возвращался. Решение изменить образ жизни Банзарова приняла в 29 лет, после того, как во время полдника на работе руководитель сказал ей: «Наше тело — это багаж, который мы тащим за собой всю жизнь, а чем тяжелее этот багаж, тем короче наш путь».

Аюна начала правильно питаться и заниматься спортом: она прыгала со скакалкой и бегала по вечерам. За десять месяцев ей удалось похудеть на 30 килограммов. Лишний вес ушел, но кожа на теле осталась дряблой, и тогда Банзарова начала тренироваться в зале.

Спустя некоторое время сибирячка решила попробовать себя в роли фитнес-тренера и стала тренировать подруг после основной работы. Постепенно число клиентов стало расти, и вскоре количество желающих заниматься с Банзаровой женщин приблизилось к сотне. Тогда она приняла решение уйти с работы и полностью посвятить себя тренировкам.

Недавно женщина исполнила свою мечту — переехала в Санкт-Петербург и начала вести онлайн-тренировки по фитнесу. Перемены Банзаровой вдохновили ее сына и его избранницу на похудение — молодой человек скинул 49 килограммов, а девушка — 10.

Ранее сообщалось, что 36-летняя Рошни Чаттерджи из Калькутты, Индия, сбросила 22 килограмма за семь месяцев карантина, поделилась своим методом похудения и решила стать фитнес-тренером. Индианка изменила пищевые привычки: отказалась от сладкого и нездоровой пищи и начала пить много воды.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Весившая 254 килограмма женщина нашла хобби и сбросила 101 килограмм за год
Женщина похудела на 22 килограмма за семь месяцев и решила стать фитнес-тренером
Женщина сбросила 30 килограммов и стала бодибилдершей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
14:3220 сентября

Женщина потеряла память и несколько дней провела на кишащем медведями острове

13:0020 сентября

Холостой бездетный мужчина поселил у себя дома 70 кошек

12:0020 сентября

Девушка согласилась выйти замуж за иностранца из сети и не пожалела

Из жизни00:0120 июля

«Даже ночью это смотрится ужасно»

Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
11:0220 сентября

Женщина перестала выпивать в одиночестве и похудела на 12 килограммов

09:5920 сентября

Женщина решила отомстить отказавшемуся заступаться за нее мужу и убила его

09:0220 сентября

Женщина решила заправить автомобиль и получила три миллиона рублей

Из жизни00:0216 июля

Чудо в перьях.

История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
08:3520 сентября

Занимающиеся сексом в машине полицейские проигнорировали вызов о краже

07:0020 сентября

Диетологи назвали помогающие избавиться от жира на животе продукты

05:4720 сентября

Диетолог призвала отказаться от пяти продуктов для долгой жизни

Россия
В России побит рекорд по смертям пациентов с COVID-19
Венедиктов раскрыл результаты проверки результатов ДЭГ в Москве
В России выявили 21 379 новых случаев коронавируса
Родители поступившей в МГУ девятилетней россиянки подвели первые итоги обучения
Очень странные дела.
Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
Все материалы
Мир
Боевиков «Талибана» накажут за проступки
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Университет в Австрии передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»
«Тут каждый день длиною в год»
Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
Кандидат в канцлеры Германии обвинила Россию в высоких ценах на газ
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Американские школьники захотели вернуть рабство
Все материалы
Бывший СССР
Желание Горбачева сохранить СССР в 1991 году назвали «фантастикой»
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
Зеленскому предрекли бегство в Россию
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
Итоги референдума о независимости Украины связали с «голосованием за начальство»
Алфавит революции.
Страны бывшего СССР отказываются от русского языка и переходят на латиницу. Чем это грозит России?
Оценены перспективы сохранения СССР силой
Все материалы
Экономика
Сбер подарит миллион бонусов от «СберСпасибо»
Власти России анонсировали новые выплаты
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
В Госдуме назвали стабильных экономических партнеров России в ЕС
Наследники
За активы миллиардера Олега Бурлакова началось ожесточенное сражение
Более 70 процентов россиян поддержали развитие атомной энергетики
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
«Человек с подавленной агрессией»
Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.
Погибли шесть человек, пострадали более десяти
«Жажда свободы кружит голову»
Подкоп, маскарад и угон вертолета. Как бежали из-под стражи заключенные в СССР и России
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Назван гонорар Джошуа за бой с Усиком
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Стало известно о готовности Глушакова бесплатно играть за «Спартак»
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Футболист «Челси» анонсировал отказ от преклонения колена перед матчами
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
Агату Муцениеце заподозрили в романе с мужем актрисы из сериала «Слуга народа»
Курт Кобейн«Мы были неуправляемы»
30 лет назад Nirvana выпустила альбом Nevermind. Что сделало его культовым?
Продюсер Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева
Край мачо.
91-летний Клинт Иствуд возвращается к ковбойской теме и отвергает женщин в новом фильме. Каким он получился?
Звезда фильма «Эльвира — Повелительница Тьмы» совершила каминг-аут
«На США останется пятно позора»
Как автор «Таксиста» снял триллер о покере и безжалостных американских палачах в Ираке
Семья Бельмондо отреагировала на интимные мемуары любовницы актера
Все материалы
Интернет и СМИ
Число атак на российские компании увеличилось в три раза
Стало известно об атаках на системы онлайн-голосования
Российский аналог TikTok появится до конца года
«Ты все время боишься»
Хакер из России о жизни в постоянном страхе и связи со спецслужбами
Ведущая Первого канала описала работу с мужем словами «иногда хочется орать»
«Тошнит от этого»
За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Россиянка вышла на прогулку с друзьями в Турции и внезапно умерла
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
В Испании захотели извлечь выгоду из природной катастрофы
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
Опасный поступок отдыхающих в Крыму вызвал возмущение в сети
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
Россиянам раскрыли стоимость прививочных туров за границу
Все материалы
Из жизни
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Создатели Aurus начали разработку собственного автопилота
Оригинал не узнать: кастом-байки мотофестиваля BMW
Самые интересные кадры мотовыставки Pure & Crafted в Берлине
Volvo показала новый логотип
Hyundai Creta и погоня за Лениным
Возможности корейского кроссовера против суровостей Кольского полуострова
Минпромторг анонсировал скорый выпуск российского электрокара Zetta
С дороги, Porsche! Что могут самые крутые маслкары XXI века?
Эти динозавры не вымерли: они умеют поворачивать и тормозить
Honda Passport обновился и получил «внедорожную» версию TrailSport
Все материалы
Среда обитания
Премьер Британии задумал переименовать себя в бога северного ветра ради климата
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Миру предрекли дефицит макарон
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Жители Фарерских островов по ошибке убили 53 китов
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Затопленный 64 года назад город «всплыл» из-за засухи в США
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Все материалы