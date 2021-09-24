Бухгалтер из российского города сбросила 30 килограммов после слов начальника

Уроженка Улан-Удэ, 41-летняя Аюна Банзарова, сбросила 30 килограммов, бросила работу бухгалтером, стала фитнес-тренером и исполнила мечту: переехала в другой город — Санкт-Петербург. Она поделилась своей историей, начавшейся со слов начальника, с российским изданием «Комсомольская правда».

Банзарова рассказала, что она с юности была полной и не комплексовала по этому поводу. «Я ела все подряд — торты, булки, пельмени, картошечку. Родственники с друзьями уверяли, мол, тебе и так идет», — рассказала она. В 20 лет сибирячка вышла замуж и родила сына. За время беременности она набрала 20 с лишним килограммов и стала весить почти 90 килограммов.

Россиянка несколько раз пыталась похудеть: она ела гречку с кефиром, пила чай для похудения, ставила клизмы и делала обертывания. Эти опасные методы не давали нужного результата — сброшенный вес быстро возвращался. Решение изменить образ жизни Банзарова приняла в 29 лет, после того, как во время полдника на работе руководитель сказал ей: «Наше тело — это багаж, который мы тащим за собой всю жизнь, а чем тяжелее этот багаж, тем короче наш путь».

Аюна начала правильно питаться и заниматься спортом: она прыгала со скакалкой и бегала по вечерам. За десять месяцев ей удалось похудеть на 30 килограммов. Лишний вес ушел, но кожа на теле осталась дряблой, и тогда Банзарова начала тренироваться в зале.

Спустя некоторое время сибирячка решила попробовать себя в роли фитнес-тренера и стала тренировать подруг после основной работы. Постепенно число клиентов стало расти, и вскоре количество желающих заниматься с Банзаровой женщин приблизилось к сотне. Тогда она приняла решение уйти с работы и полностью посвятить себя тренировкам.

Недавно женщина исполнила свою мечту — переехала в Санкт-Петербург и начала вести онлайн-тренировки по фитнесу. Перемены Банзаровой вдохновили ее сына и его избранницу на похудение — молодой человек скинул 49 килограммов, а девушка — 10.

Ранее сообщалось, что 36-летняя Рошни Чаттерджи из Калькутты, Индия, сбросила 22 килограмма за семь месяцев карантина, поделилась своим методом похудения и решила стать фитнес-тренером. Индианка изменила пищевые привычки: отказалась от сладкого и нездоровой пищи и начала пить много воды.